Joe Biden, da Casa Branca para uma agência de talentos

O ex-presidente norte-americano assinou contrato com a agência de talentos de Los Angeles duas semanas depois de ter deixado a Sala Oval. A assinatura do contrato é um regresso à Creative Artists Agency (CAA).





, após ter deixado de ser vice-presidente e antes da candidatura à Casa Branca, Joe Biden foi representado pela CAA. Foi nessa altura, em 2017, que publicou o livro de memórias

O livro descreve a perda do filho mais velho, Beau, e inspirou a digressão do livro American Promise (visto como um trampolim para a candidatura presidencial em 2020).

Em comunicado, o vice-presidente da agência de talentos afirma que "o presidente Biden é uma das vozes mais respeitadas e influentes da América nos assuntos nacionais e globais".







Richard Lovett sublinha que o "compromisso vitalício (de Biden) com o serviço público é de unidade, otimismo, dignidade e possibilidade" e que a agência está "profundamente” honrada em fazer "parceria com ele novamente”.





Aos 82 anos, Joe Biden permaneceu quase sempre em silêncio sobre o que pretende fazer após uma carreira de meio século no serviço público. No entanto, em janeiro, garantiu que “estamos a deixar o cargo, não estamos a abandonar a luta", mas nada indica que o ex-presidente tenha um novo livro ou projeto em andamento. Nestas duas semanas desde que deixou a Casa Branca, Joe Biden deu as boas vindas ao primeiro bisneto e, embora discreto, continua em contato com ex-assessores e apoiantes mais diretos.





A Creative Artists Agency (CAA), embora esteja ligada a grandes estrelas de cinema e celebridades de topo nos EUA, também trabalha com políticos e grupos de defesa social.







O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama têm uma parceria com a CAA através da produtora que detêm, Higher Ground.





Esta parceria dos Obama com a CAA já deu origem à criação de filmes e programas de televisão premiados. O documentário American Factory, vencedor do Oscar, é um exemplo disso.