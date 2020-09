Joe Biden reúne-se em privado com família de Jacob Blake

A mulher do candidato está também presente no encontro com os pais, irmãos e membros da equipa jurídica de Blake no aeroporto de Milwaukee, onde o casal aterrou esta tarde.

Joe Biden está hoje de visita à cidade para se reunir com empresários, líderes cívicos e polícias, numa deslocação que segundo a campanha do candidato visa "unir e sarar" e abordar os desafios que o país enfrenta.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, visitou a cidade no início desta semana, mas não se encontrou com a família de Blake, optando por agradecer aos membros da polícia por lidarem com a violência que se instaurou depois do incidente com Blake.

O afro-americano de 29 anos permanece hospitalizado depois de ter sido baleado por sete vezes à queima-roupa, o que provocou tumultos em Kenosha, no Estado do Wisconsin, durante a semana passada.

Estes protestos fizeram de Kenosha o epicentro de um debate político renovado sobre racismo sistémico e manifestantes violentos.

Durante os distúrbios, duas pessoas foram mortas a tiro por um alegado apoiante de Trump, um adolescente de 17 anos, que foi detido e acusado de homicídio.

Durante este verão, os Estados Unidos foram palco de contínuas manifestações por todo o país, que por vezes degeneram em confrontos e que desencadearam a declaração do estado de emergência em várias cidades e a mobilização de efetivos da Guarda Nacional (militares de reserva).

Estas manifestações antirracismo e contra a violência policial foram desencadeadas pelo caso de George Floyd, um afro-americano que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia branco em maio passado, na cidade norte-americana de Minneapolis.