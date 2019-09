John Pilger e Roger Waters unidos em apoio a Julian Assange

RTP03 Set, 2019, 16:59 / atualizado em 03 Set, 2019, 17:00 | Mundo

Julian Assange enfrenta uma possível extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem depois de ter divulgado vários documentos que estavam sob segredo do governo norte-americano. A acusação pode valer-lhe até 175 anos de prisão. O fundador do WikiLeaks está preso em Londres desde Abril, altura em que foi detido na Embaixada do Equador.

“Estamos em perigo”. O alarme lançado por Pilger



John Pilger manifestou-se contra a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos num discurso alarmante. Segundo ele, a perseguição do fundador do WikiLeaks visa silenciar os dissidentes.







O cineasta e jornalista britânico, de origem australiana, sublinhou que este não é apenas um problema pessoal, mas que afeta o trabalho de todos os jornalistas e editores. “Não sou só eu. É muito mais amplo. Somos todos nós. Todos os jornalistas e todos os editores que fazem o seu trabalho estão em perigo.”





Roger Waters canta “Wish you were here” como forma de protesto

Fora o aviso alarmante do jornalista britânico, a manifestação também contou com a presença de Roger Waters. O vocalista dos Pink Floyd posicionou-se a favor de Assange e cantou “Wish you were here” contra a extradição do norte-americano.







Pilger ainda deixou um alerta para uma possível destruição da democracia. "Fale agora ou acorde uma manhã sob o silêncio de um novo tipo de tirania”.Defensor de longa data de Assange e do WikiLeaks, Waters afirmou ter “vergonha de ser inglês”, após a prisão do ativista pela transparência.