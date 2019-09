Jordânia. Negligência mata cães farejadores de bombas

RTP17 Set, 2019, 18:25 / atualizado em 17 Set, 2019, 18:32 | Mundo

Os Estados Unidos já enviam cães detetores de bombas para o aliado no Médio Oriente há mais de 20 anos, mas continuam sem conseguir garantir a sobrevivência destes animais.







Dos 100 cães enviados dos Estados Unidos para a Jordânia, entre 2008 e 2016, pelo menos dez morreram.

Um relatório norte-americano, publicado na semana passada, revelou o alto grau de maus-tratos que estes animais sofrem.





Os dados indicaram ainda uma alta taxa de mortalidade, falta de assistência médica e instalações insuficientes.







"[Os cães] perderam a vontade de trabalhar", revelou esse relatório.Em abril de 2016, as autoridades já tinham feito uma visita ao local. A maioria dos animais estava sob constante ameaça de, uma doença gastrointestinal mortal."A polícia está a perder os cães com frequência para a doença e não tem os cuidados médicos necessários para tratá-la ou para manter os caninos saudáveis", escreveram as autoridades no relatório.Apesar das conclusões de há dois anos, o programa continuou a ser financiado.De acordo com o Washington Post , o Departamento não interrompeu o programa devido aos "".“Ajudar a Jordânia no combate a ameaças terroristas seria impactado negativamente por essa medida", revelaram as autoridades dos Estados Unidos.No entanto, o senador norte-americano Patrick J. Leahy já pediu ao Departamento de Estado para serem tomadas medidas que garantam boas condições para estes animais."Os fundos que fornecemos para ajudar países como a Jordânia, a localizar e remover bombas não explodidas, salvaram inúmeras vidas", revelou Leahy Patrick J. ao”, assegurou.