José Eduardo dos Santos continua internado em Barcelona

O antigo presidente de Angola sofreu uma paragem cardiorrespiratória quinta-feira e está, em coma induzido no hospital onde é seguido desde 2006.



Os filhos de Eduardo dos Santos estão já em Espanha.



Nos últimos meses, o estado de saúde do ex-presidente angolano com 79 anos, já estava muito debilitado, tinha perdido muito peso e deslocava-se numa cadeira de rodas.