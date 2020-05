Jovem de 19 anos morre em manifestação em Detroit

Foto: Reuters

Um jovem de 19 anos é a primeira vítima mortal na sequência das manifestações contra a polícia em várias cidades dos Estados Unidos pela quarta noite consecutiva. O sucedido aconteceu na cidade de Detroit, quando alguém que seguia num carro começou a disparar sobre a multidão de pessoas que protestavam contra o homicídio do afro-americano George Floyd pela polícia.