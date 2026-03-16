Jovens timorenses exigem anulação do concurso para recrutamento da polícia

"Continuamos a pedir ao Governo que anule totalmente o processo de recrutamento da polícia", afirmou Tito Orlenas, porta-voz dos manifestantes, que incluíam estudantes e candidatos ao concurso.

O Governo timorense suspendeu temporariamente, em 11 de fevereiro, o concurso de recrutamento de novos polícias para a PNTL, depois de os candidatos e várias organizações da sociedade civil terem denunciado a falta de credibilidade do processo por alegados favorecimentos.

O Executivo decidiu igualmente integrar elementos independentes nacionais e internacionais na Comissão de Monitorização e Fiscalização e realizar uma revisão de todas as fases do concurso.

"As vagas para o recrutamento da PNTL são um concurso público para todos os timorenses, não apenas para filhos de polícias ou de veteranos, e devem cumprir a legislação em vigor", sublinhou Tito Orlenas, junto à Universidade Nacional de Timor-Leste, em Caicoli, onde decorreu o protesto.

O porta-voz dos manifestantes disse também que a ação de hoje foi apenas um sinal de alerta público.

"Amanhã [terça-feira], disse, a mobilização será mais organizada e com mais participantes para contestar a injustiça e a discriminação social no futuro", disse.

"Recebemos apoio de vários setores sociais. Esperamos que a decisão do Governo vá ao encontro da nossa exigência de anulação. Caso contrário, haverá novas ações", acrescentou Tito Orlenas.

Na semana passada, o presidente da comissão de supervisão do recrutamento de novos candidatos à PNTL, Paulo Assis Belo, informou que a equipa detetou 71 filhos de polícias e 72 filhos de veteranos colocados em posições privilegiadas na lista de vagas para novos recrutamentos.

Em janeiro, a comissão de recrutamento da polícia timorense anunciou que 10.595 candidatos tinham sido aprovados, mas que apenas 400 candidatos foram autorizados a avançar para a fase de testes médicos.

A comissão de recrutamento nunca explicou de que forma selecionou os 400 candidatos para prosseguirem os exames médicos.