Juiz de Nova Iorque impede detenções realizadas pelo ICE

A ordem emitida na segunda-feira pelo juiz Kevin Castel no distrito sul de Nova Iorque descreveu que a política utilizada pelo Governo federal para justificar as detenções nos tribunais se baseia numa interpretação errada de diretrizes do Departamento de Segurança Interna.

A resolução, consultada pela agência de notícias EFE, representa uma mudança face a decisões anteriores do próprio juiz, que tinha permitido a continuidade destas detenções até que o Governo reconheceu, em março, ter cometido um erro ao aplicar incorretamente uma orientação administrativa.

A prática é um elemento central e controverso da estratégia migratória da Administração Trump na cidade, com detenções de migrantes que compareciam a audiências rotineiras, o que gerou denúncias de organizações civis pelo efeito dissuasor sobre a assistência aos tribunais.

Os requerentes argumentaram que estas detenções provocavam medo entre os migrantes e podiam afetar o acesso ao devido processo, enquanto o Departamento de Segurança Interna defendeu a medida como uma ferramenta necessária para executar ordens de deportação.