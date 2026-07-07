Juiz espanhol nega pedido da esposa de Sánchez para comparecer à cimeira da NATO
O pedido de Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para marcar presença na próxima cimeira da NATO, na terça e na quarta-feira em Ancara (Turquia), foi hoje negado pelo juiz Antonio Viejo.
Com o passaporte confiscado como medida cautelar desde 20 de junho, no âmbito do processo em que está a ser investigada por quatro supostos crimes relacionados com uma unidade curricular que codirigia numa universidade pública de Madrid, Gómez pediu autorização ao juiz Juan Carlos Peinado para acompanhar o chefe de Governo espanhol na viagem à Turquia.
Com Peinado de férias, Antonio Viejo considerou que o convite endereçado a Gómez pela NATO se deveu a uma "cortesia institucional" e não a qualquer "papel ativo" na cimeira, tendo ainda ressalvado que a Turquia não pertence à União Europeia, bloco político que facilita a cooperação policial e judicial.
O Governo reagiu à decisão, considerando incompreensível que o tribunal tenha negado a Begoña Gómez a permissão para acompanhar Sánchez em Ancara, mas autorizado a sua viagem a Londres, entre quarta e sexta-feira, para participar na formatura da filha, adiantaram fontes do Palácio da Moncloa à EFE.
Segundo as mesmas fontes, a condução do caso pelo juiz carece de qualquer fundamento jurídico, sendo motivada exclusivamente por razões políticas.