Juros. BCE mantém taxa de referência nos 2,2%

A decisão confirma as expectativas dos mercados financeiros, que esperavam do BCE uma pausa, depois de em junho ter subido as taxas de juro.



Christine Lagarde revelou que a instabilidade no Médio Oriente fez alguns governadores ponderarem uma subida, mas a decisão acabou por ser unânime.



A presidente do Banco Central Europeu avisou, no entanto, que a duração e escala do conflito pode ter impacto no aumento dos preços, o que pode levar o BCE a subir os juros em setembro.