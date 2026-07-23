Juros. BCE mantém taxa de referência nos 2,2%

Juros. BCE mantém taxa de referência nos 2,2%

O Banco Central Europeu decidiu não mexer nas taxas de juro. A taxa de referência mantém-se assim nos 2,2 por cento.

RTP /
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A decisão confirma as expectativas dos mercados financeiros, que esperavam do BCE uma pausa, depois de em junho ter subido as taxas de juro.

Christine Lagarde revelou que a instabilidade no Médio Oriente fez alguns governadores ponderarem uma subida, mas a decisão acabou por ser unânime.

A presidente do Banco Central Europeu avisou, no entanto, que a duração e escala do conflito pode ter impacto no aumento dos preços, o que pode levar o BCE a subir os juros em setembro.
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