Justiça dos EUA suspende temporariamente compra da Warner Bros. pela Paramount

A juíza do Distrito Norte da Califórnia emitiu uma ordem de restrição temporária que impede a Paramount de concluir a transação durante pelo menos 14 dias e marcou uma audiência para o próximo dia 03 de agosto para determinar a decisão, segundo vários meios como a NBC News, a Associated Press (AP) ou a AFP.

Os procuradores de 12 estados norte-americanos, liderados pela Califórnia, contestam judicialmente esta aquisição, que avalia a WBD em 110 mil milhões de dólares (cerca de 96,17 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), incluindo a dívida, considerando que a fusão das duas empresas representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

Os procuradores apelaram à Warner e à Paramount para que não concluíssem a transação até que o tribunal tivesse tempo para "avaliar exaustivamente" os seus argumentos.

Perante a recusa das empresas, avançaram com uma ordem de restrição temporária, que acabou por ser autorizada hoje pela juíza distrital Araceli Martínez-Olguín. A decisão abre a porta a uma potencial injunção preliminar que os estados também pretendem obter para bloquear efetivamente o negócio.

"Esta é uma primeira vitória crucial no nosso processo para garantir que esta mega-fusão nunca venha a concretizar-se", afirmou o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, em comunicado, citado pela AP, após a decisão.

"A história mostra o que acontece quando um pequeno grupo de pessoas detém um grande poder sobre mercados que são fundamentais para a vida dos americanos: menos oportunidades para mais pessoas, produtos e serviços de pior qualidade para todos", acrescenta.

A Paramount não comentou de imediato a decisão, contudo, a empresa prometeu "defender vigorosamente" a aquisição, escreve a AP.