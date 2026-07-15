Justiça eleitoral no Brasil quer selo de exatidão para empresas de sondagens de voto

A proposta foi apresentada pelo presidente do TSE, juiz Kássio Nunes Marques, numa reunião com representantes de 16 empresas de sondagens de intenção de voto no país, que reagiram negativamente à iniciativa.

"É chegado o momento da Justiça Eleitoral laurear as empresas que a cada ciclo dedicam os seus maiores esforços em favor da democracia", afirmou.

Nunes Marques adiantou que o nome provisório da distinção é "Selo Acurácia Eleitoral" e que a iniciativa é destinada "ao reconhecimento das entidades cujas estimativas apresentem o maior grau de aderência aos resultados oficiais das eleições".

"Trata-se de um mecanismo que visa a valorização das boas práticas, e o permanente aperfeiçoamento técnico das pesquisas eleitorais por meio de reconhecimento das empresas que apresentaram acurácia (precisão) nos resultados", completou.

Segundo a minuta, obtida pela Lusa, as distinções excluem institutos condenados por fraude e que não adotem requisitos técnicos.

O presidente do TSE suspendeu em junho a divulgação do resultado de uma sondagem de intenção de voto, por suspeita de condicionamento dos eleitores. A sondagem incluía perguntas relacionando com o senador e pré-candidato a Presidente Flávio Bolsonaro e alguns casos públicos.

A proposta do TSE de criar um selo foi alvo de críticas de várias empresas do segmento.

Em nota enviada à Lusa, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), afirmou que a proposta de se criar um selo "parte de uma premissa equivocada" e que as "pesquisas medem a intenção de voto no momento em que são realizadas", não são "previsões nem promessas de resultado".

A Abep diz ainda que exigir que uma sondagem de intenção de voto "acerte o resultado é confundir ciência com bola de cristal".

A nota da entidade destaca ainda que a medida pode estimular institutos a ajustar números para acompanhar o consenso, em vez de realizar sondagens rigorosas.

A Abep defende que a qualidade das pesquisas seja avaliada pela metodologia, transparência e boas práticas científicas.

"Causa especial preocupação que a Justiça Eleitoral pretenda assumir o papel de árbitro da qualidade das pesquisas a partir de um critério tecnicamente equivocado", informou a entidade.