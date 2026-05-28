Kaja Kallas fala de armadilha e pede cautela nas negociações entre a Europa e a Rússia

Na última semana, a Rússia falou do ex-chanceler alemão Gerard Schroeder, como um possível mediador das conversações. Mas Kaja Kallas acha que isso é uma armadilha.





Em declarações aos jornalistas antes de participar na reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no Chipre, Kallas antecipou que as eventuais negociações devem ser encaradas como um "esforço de equipa" e com uma estratégia conjunta.Kaja Kallas está esta quinta-feira no Chipre para um encontro informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros. Vão falar sobre segurança na Europa, a paz na Ucrânia e a guerra no Irão.