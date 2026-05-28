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Kaja Kallas fala de armadilha e pede cautela nas negociações entre a Europa e a Rússia
A chefe da diplomacia europeia acha que a Europa não deve discutir com a Rússia quem vai representar os 27 em eventuais discussões de paz.
Na última semana, a Rússia falou do ex-chanceler alemão Gerard Schroeder, como um possível mediador das conversações. Mas Kaja Kallas acha que isso é uma armadilha.
Kaja Kallas está esta quinta-feira no Chipre para um encontro informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros. Vão falar sobre segurança na Europa, a paz na Ucrânia e a guerra no Irão.