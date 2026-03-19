Kallas sublinha urgência de envio de ajuda financeira à Ucrânia

"A grande questão de hoje é de como podemos concretizar o empréstimo e é realmente urgente demonstrar o nosso apoio à Ucrânia", disse a Alta Representante para a Política Externa e de Segurança da UE aos jornalistas, à entrada para o Conselho Europeu.

"A grande questão que se coloca é o empréstimo de apoio, como podemos avançar com o empréstimo de apoio que já foi acordado em dezembro pelos líderes?", referiu também, reiterando a necessidade de encontrar uma solução "que não seja uma rendição total à Rússia".

Também à entrada para a cimeira europeia, o primeiro-ministro húngaro avisou que não vai aprovar qualquer medida a favor da Ucrânia enquanto o seu país não receber petróleo, salientando tratar-se de uma "questão existencial" para Budapeste.

"A posição húngara é muito simples: estamos disponíveis para apoiar a Ucrânia assim que recebermos o petróleo que estão a bloquear. Até lá, a Hungria não vai apoiar qualquer posição que seja favorável à Ucrânia", avisou Viktor Orbán em declarações aos jornalistas à chegada ao Conselho Europeu.

O empréstimo à Ucrânia, os preços da energia e a competitividade dominam a reunião dos líderes europeus em que Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.