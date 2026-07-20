Keir Starmer despede-se como PM do Reino Unido. "O meu trabalho está feito!"

No discurso de despedida enquanto primeiro-ministro britânico, Keir Starmer assegurou que a Gr-Bretanha está “mais forte e mais justa do que estava há dois anos” e por isso, na hora de saída, assegura: “O meu trabalho está feito”.





Starmer aproveitou para fazer um balanço do mandato e referir que a economia britânica “está mais forte”, os serviços públicos “estão a melhorar”, há menos pobreza e a imigração diminuiu.





De saída do cargo de primeiro-ministro, Starmer diz ter conseguido levar o partido “de uma derrota histórica em 2019”, a uma “vitória esmagadora nas eleições de 2024".





Depois do discurso, Keir Starmer reuniu-se com rei Carlos III, para apresentar a renúncia do cargo. A Casa Real britânica, entretanto, já confirmou que o monarca “aceitou graciosamente” a demissão de Starmer.





O novo líder trabalhista foi declarado na sexta-feira, após uma eleição sem qualquer oponente, na qual obteve o apoio de 94% do grupo parlamentar e de oito dos 11 sindicatos afiliados.





Esta segunda-feira, Andy Burnham torna-se o sétimo primeiro-ministro do Reino Unido em dez anos.

Andy Burnham é o homem que se segue à frente do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ao sucessor, Starmer diz dá todo o apoio para o futuro e aproveitou para lhe desejar sucesso.concluiu, numa intervenção de despedida que durou menos de cinco minutos.