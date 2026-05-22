Kevin Warsh toma posse na Casa Branca como presidente da Fed

"Para cumprir esta missão, pretendo liderar uma Reserva Federal orientada para a reforma, que aprenda com os seus sucessos e fracassos passados e que adira a padrões claros de integridade e desempenho", afirmou Warsh, na presença do Presidente dos EUA, Donald Trump.

O novo presidente instou os membros do Conselho da Fed a perseguirem os seus objetivos "com sabedoria, clareza, independência e determinação".

Warsh defendeu ainda que "a inflação pode ser mais baixa, o crescimento mais forte, os salários reais mais elevados e os EUA mais prósperos".