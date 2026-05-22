Kevin Warsh toma posse na Casa Branca como presidente da Fed

Kevin Warsh toma posse na Casa Branca como presidente da Fed

Kevin Warsh tomou hoje posse, na Casa Branca, como presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) e prometeu uma instituição "orientada para a reforma", que aprende com sucessos e fracassos.

Lusa /
Evelyn Hockstein - Reuters

VER MAIS

"Para cumprir esta missão, pretendo liderar uma Reserva Federal orientada para a reforma, que aprenda com os seus sucessos e fracassos passados e que adira a padrões claros de integridade e desempenho", afirmou Warsh, na presença do Presidente dos EUA, Donald Trump.

O novo presidente instou os membros do Conselho da Fed a perseguirem os seus objetivos "com sabedoria, clareza, independência e determinação".

Warsh defendeu ainda que "a inflação pode ser mais baixa, o crescimento mais forte, os salários reais mais elevados e os EUA mais prósperos".

Tópicos
PUB
PUB