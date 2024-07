Kiev anuncia desmantelamento de célula russa que planeava ataques

"Como resultado de uma operação especial em diferentes regiões do nosso Estado, foi neutralizado um grupo de agentes do FSB [Serviço Federal de Segurança Russo] que se preparava para iniciar incêndios em locais com grande presença de pessoas", explicou o SBU em comunicado.

O alegado líder do grupo e um seu cúmplice foram detidos pelos serviços secretos ucranianos e pela polícia na região de Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia.

Esta célula estava em contacto com agentes dos serviços secretos russos que coordenavam as suas atividades remotamente, adiantou ainda o SBU.

Os 19 membros da célula estavam distribuídos pelas regiões ucranianas de Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk e Poltava (centro) e Zaporizhia (sudeste) e tentaram recrutar potenciais executores de atos de sabotagem, através da oferta de dinheiro.

De acordo com o SBU, um dos objetivos destas ações seria desestabilizar países da União Europeia que manifestaram apoio à Ucrânia e a sua posição firme contra a agressão russa contra a Ucrânia.

Num total de 37 rusgas a residências, automóveis e garagens dos suspeitos, as autoridades ucranianas apreenderam telemóveis, unidades de memória e documentos falsos, bem como uma metralhadora, pistolas, munições e silenciadores, cartões bancários e dinheiro que acreditam que se destinava ao recrutamento.