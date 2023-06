Kiev aponta oito localidades reconquistadas. Contraofensiva ucraniana ganha terreno

, escreveu Hanna Maliar na plataforma Telegram, acrescentando que foram reconquistados 113 quilómetros quadrados.As declarações surgem depois de Kiev ter avançado que reconquistou a vila de Pyatykhatky, em Zaporizhia, na frente sul do conflito. Vários soldados ucranianos continuam entrincheirados no local enquanto são alvo de ataques russos.Num vídeo divulgado esta segunda-feira nas redes sociais, soldados ucranianos seguram bandeiras do país enquanto afirmam ter reconquistado Pyatykhatky. “Hoje, 18 de junho, as forças da brigada 128 afastaram os russos da vila de Pyatykhatky.”, diz um deles.Volodymyr Zelensky elogiou na noite de domingo as forças ucranianas por estarem a repelir com eficácia os ataques inimigos perto de Avdiivka, a este do país. “O setor de Avdiivka tem sido muito eficaz ao repelir ataques” disse o presidente.Segundo o chefe da administração militar da cidade mineira de Avdiivka, as tropas ucranianas avançaram cerca de um quilómetro nas últimas duas semanas.Zelensky disse, no seu discurso da última noite, quee expressou gratidão para com os soldados que lutam nesse e noutros locais do país.

“A ajuda não pode ser negada”

Moscovo disse esta segunda-feira, por sua vez, ter repelido uma tentativa ucraniana de recapturar a vila de Novodonetske, na região de Donetsk. Esta localidade tem sido um dos principais focos da contraofensiva de Kiev.O Ministério russo da Defesa garantiu em comunicado que. Num vídeo divulgado pelo Ministério, um soldado russo fala na captura de um tanque de fabrico francês.Um dia antes, Moscovo afirmou que as suas forças travaram uma série de ataques ucranianos em três secções da linha da frente da batalha, com Kiev a exercer maior pressão na região de Zaporizhia.Entretanto, continuam a sentir-se os efeitos da destruição da barragem ucraniana de Kakhovka pelas forças russas. No domingo, as Nações Unidas disseram que a Rússia tem até agora rejeitado os seus pedidos para aceder às áreas que estão temporariamente sob controlo militar.“A ONU vai continuar a tentar alcançar o acesso necessário.”, garantiu a entidade, acrescentando que “a ajuda não pode ser negada a quem precisa dela”.

c/ agências