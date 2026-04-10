Kiev reivindica ataque a plataformas petrolíferas russas no mar Cáspio
Uma operação das forças especiais ucranianas no mar Cáspio provocou hoje danos em duas plataformas de perfuração da empresa petrolífera russa Lukoil, informaram as Forças Armadas da Ucrânia.
"O inimigo utiliza essas plataformas como parte da cadeia de abastecimento de combustível para seu exército", refere o comunicado divulgado no canal oficial das Forças Armadas ucranianas no Telegram.
Segundo a mesma fonte, os "danos significativos nas infraestruturas de petróleo e gás" limitam a capacidade russa para "abastecer as suas tropas" e também para se financiar.
O ataque ocorreu antes da trégua da Páscoa Ortodoxa proposta pela Rússia na quinta-feira e aceite pela Ucrânia, que se prevê que vigore por 32 horas, entre as 16:00 de sábado (14:00 de Portugal Continental) e o final de domingo (22:00 de Lisboa).
A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.