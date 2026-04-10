Kiev reivindica ataque a plataformas petrolíferas russas no mar Cáspio

"O inimigo utiliza essas plataformas como parte da cadeia de abastecimento de combustível para seu exército", refere o comunicado divulgado no canal oficial das Forças Armadas ucranianas no Telegram.

Segundo a mesma fonte, os "danos significativos nas infraestruturas de petróleo e gás" limitam a capacidade russa para "abastecer as suas tropas" e também para se financiar.

O ataque ocorreu antes da trégua da Páscoa Ortodoxa proposta pela Rússia na quinta-feira e aceite pela Ucrânia, que se prevê que vigore por 32 horas, entre as 16:00 de sábado (14:00 de Portugal Continental) e o final de domingo (22:00 de Lisboa).

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.