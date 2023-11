Kiev sofreu primeiro ataque aéreo desde setembro passado

Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, afirmou que um míssil balístico russo foi lançado em direção à capital ao início da manhã de sábado.



“Depois de uma longa pausa de 52 dias, o inimigo retomou os ataques com mísseis contra Kiev”, escreveu Popko no Telegram. "O míssil não conseguiu chegar a Kiev, as defesas aéreas derrubaram-no quando se aproximava da capital".

O presidente da câmara, Vitali Klitschko, confirmou, através Telegram, "fortes explosões", depois de os sistemas de defesa aérea ucranianos terem sido ativados. Apesar de terem sido feitas várias chamadas de alerta às autoridades, estas não têm registo de vítimas.

As Forças Armadas da Ucrânia também relataram ataques a Kiev e outras regiões do país, incluindo Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Poltava, Sumi e Kirovohrad.

As autoridades ucranianas atribuiram à Rússia uma bateria de ações com mísseis e também com drones, estimando que mais de 30 veículos aéreos não tripulados tenham sido abatidos. Também o Ministério da Defesa russo informou sobre o abate de vários drones no espaço aéreo russo, especificamente na província de Smolensk, localizada na fronteira com a Ucrânia, e outro na região de Moscovo.

O governador de Smolensk, Vasili Anojin, descartou que o incidente tenha provocado vítimas. Entretanto, a Força Aérea ucraniana avançou ter abatido cerca de dois terços dos 31 drones de ataque lançados durante a noite.

"Dezanove drones de ataque Shahed 136/131 foram destruídos. Os ocupantes russos enviaram a maior parte dos drones de ataque para as áreas da linha da frente", disse a Força Aérea, acrescentando que a Rússia também usou vários mísseis.

Na terça-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país tinha implantado novos sistemas de defesa aérea fornecidos pelos seus aliados ocidentais, em antecipação a uma nova onda de ataques russos às infraestruturas energéticas.





C/agências