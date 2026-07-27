Kremlin diz não ter conhecimento de novas propostas de paz para a Ucrânia

O Kremlin afirmou esta segunda-feira não ter recebido qualquer informação específica sobre novas propostas para um acordo de paz na Ucrânia, antes da reunião em Washington entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na terça-feira.



Uma fonte ucraniana disse na semana passada que as autoridades norte-americanas e ucranianas estavam a discutir uma proposta de cessar-fogo aéreo para apresentar aos seus homólogos russos, no âmbito de uma nova ronda de conversações de paz.



"É verdade que esta informação surgiu há alguns dias, mas até agora não passa de especulação dos media. Não há detalhes específicos sobre o assunto, nem detalhes específicos sobre quaisquer novas propostas ou sugestões", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.



Peskov recusou também comentar a afirmação de Zelensky de que Moscovo estaria a preparar-se para receber 30.000 soldados norte-coreanos na região russa de Voronezh.



"Não creio que seja necessário comentar isso”, disse Peskov. "Não cabe a Zelensky falar sobre os nossos planos”, acrescentou.

Maior número de mortes civis em quatro anos

Os ataques russos em julho mataram pelo menos 377 civis e feriram 2.129, tornando-o o mês mais mortífero da guerra desde abril de 2022. Só na passada sexta-feira e no sábado, morreram pelo menos 14 pessoas em ataques russos na Ucrânia.



Os ataques intensificaram-se este mês e incluíram um grande número de mísseis balísticos, que são difíceis de intercetar. Para além disso, a capital ucraniana, Kiev, foi alvo de ataques russos em múltiplas ocasiões.



Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia utilizou quase 1.700 drones, mais de 1.630 bombas aéreas guiadas e mais de 50 mísseis balísticos na última semana.



No domingo, uma criança de dez anos e um adulto morreram e outras três pessoas ficaram feridas num ataque russo com drone a um supermercado em Chernihiv.



Já esta segunda-feira, uma pessoa morreu e três embarcações civis ficaram danificadas em ataques com drones contra infraestruturas portuárias na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia.



O Ministério da Defesa russo confirmou que Moscovo atacou dois navios que transportavam carga militar na cidade portuária de Mykolaiv.



Nas últimas semanas, a Rússia tem bombardeado as infraestruturas portuárias do sul da Ucrânia, incluindo portos na região de Odessa, com mísseis e drones.



A Ucrânia também intensificou os ataques a navios, principalmente carregados com combustível, no Mar de Azov e no Mar Negro, numa campanha crescente com o objectivo de isolar a Crimeia, ocupada pela Rússia, e minar as principais fontes de receitas de Moscovo.

Dois mortos na Rússia

Na Rússia, um casal na cidade de Rostov-on-Don, no sul, morreu num ataque noturno com drones ucranianos, disse o governador regional, Yuri Slyusar, esta segunda-feira. Vários apartamentos, armazéns e um abrigo para sem-abrigo foram danificados.



Slyusar afirmou que as forças de defesa aérea abateram cerca de 50 drones ucranianos sobre a região e que Kiev atacou as cidades de Rostov, Taganrog e quatro distritos da região: Chertkovsky, Tarasovsky, Sholokhovsky e Millerovsky.



Oito pessoas ficaram feridas em Rostov, uma delas em estado grave.



Zelensky confirmou, esta segunda-feira, que as suas forças atacaram um terminal de exportação russo na região de Rostov, bem como instalações petrolíferas nas regiões de Yaroslavl e Udmurtia durante a noite.



A Rússia e a Ucrânia intensificaram a atividade militar no Mar Negro e no Mar de Azov nas últimas semanas, com cada um dos lados a atacar dezenas de navios, incluindo petroleiros e cargueiros.



c/agências