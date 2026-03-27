Kremlin nega pedido de Putin a oligarcas para o orçamento

Segundo o portal de notícias online The Bell e o jornal Financial Times, que citam fontes não identificadas, numa reunião à porta fechada a 26 de março, Vladimir Putin pediu aos oligarcas da Rússia que doem para o orçamento de defesa do país, que está a diminuir, para que possam continuar a invasão da Ucrânia.





Os gastos em defesa do Kremlin aumentaram 42 por cento, atingindo 13,1 mil milhões de rublos (cerca de 140 mil milhões de euros) no ano passado, e o país tem procurado estabilizar a sua economia através de impostos.





O ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, declarou na quinta-feira que a Rússia está a considerar a implementação de um novo imposto extraordinário este ano, caso o rublo continue a desvalorizar. A Rússia arrecadou 320 mil milhões de rublos (3.41 mil milhões de euros) através de um imposto extraordinário de 10 por cento sobre algumas grandes empresas em 2023.



“Agora que o preço das nossas exportações tradicionais estão a subir, mas os mercados estão em turbulência, pode haver a tentação de tirar partido da situação”, disse aos líderes empresariais em Moscovo.

Putin acrescentou que esta tentação poderia passar pelo desperdício da receita extra, pelo pagamento de dividendos às empresas ou, no caso do Estado, pelo aumento da despesa pública.





c/ agências

O portalavançou que Putin discutiu o financiamento militar e a continuação da guerra, que já dura há cinco anos desde a invasão em grande escala da Rússia, em fevereiro de 2022.Em janeiro, o Kremlin aumentou o IVA para 22%, numa tentativa de arrecadar 600 mil milhões de rublos (cerca de 6.389 mil milhões de euros) adicionais ao longo de três anos, provenientes de pequenas e médias empresas.Vladimir Putin já tinha alertado que as empresas russas e o governo deveriam adotar uma postura cautelosa ao decidir como gastar os lucros inesperados provenientes da subida dos preços do petróleo resultante da guerra no Médio Oriente.