Kuwait abate mísseis e drones após anúncio de ataque iraniano

No comunicado das autoridades locais lê-se que "as defesas kuwaitianas estão a repelir ataques com mísseis e drones", sem especificar qual zona do país do golfo Pérsico que foi atacada ou adiantar mais pormenores.

O texto avisa que "quaisquer explosões ouvidas se devem à interceção de ataques pelos sistemas de defesa aérea" e pede "a todos que sigam as instruções de segurança emitidas pelas autoridades competentes".

O incidente ocorreu pouco depois de a Guarda Revolucionária iraniana anunciar também em comunicado que tinha lançado um ataque contra uma base aérea norte-americana em resposta a uma ofensiva anterior dos Estados Unidos no sul do país.

Entretanto, continuam as negociações indiretas entre Washington e Teerão para pôr fim ao conflito e reabrir o estreito de Ormuz, com uma reunião, hoje, entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, intermediário.

Desde que o cessar-fogo anunciado em 08 de abril entre entrou em vigor, o Kuwait relatou vários ataques contra seu território e infraestruturas estratégicas.