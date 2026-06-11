Kuwait reabre espaço aéreo encerrado após ataques de Teerão

"O tráfego no espaço aéreo do Kuwait voltou ao normal", afirmou a autoridade em comunicado, citada pela Agência France Presse (AFP).

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou, durante a madrugada de hoje, ter atacado bases norte-americanas no Bahrein e no Kuwait, em resposta à ofensiva lançada pelo exército dos Estados Unidos.

Em comunicados publicados pela agência de notícias iraniana Fars, a guarda disse ter atacado 18 alvos em duas vagas de ataques contra as bases aéreas Ali Salem e Ahmad al-Jaber, no Kuwait, e Sheikh Issa, no Bahrein.

As forças iranianas indicaram ainda ter atacado com drones a Quinta Frota dos Estados Unidos, estacionada no Bahrein.

"Nesta onda de ataques com drones militares, as antenas de comunicações e as instalações de radar do sistema [de mísseis] Patriot da Quinta Frota foram o alvo", refere a Fars.

A ofensiva de Teerão surge depois de o exército norte-americano ter lançado, na quarta-feira, novos ataques contra "múltiplos alvos" no Irão como "resposta às agressões" do país persa, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês).

"As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar bombardeamentos adicionais de autodefesa hoje às 17:15 [22:15 em Lisboa] contra múltiplos alvos no Irão, sob a ordem do comandante-chefe", o Presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu o organismo, com sede na Florida, numa mensagem no X.

O Centcom, que não esclareceu a duração dos ataques nem os alvos, afirmou que os "bombardeamentos são uma resposta às agressões injustificadas e contínuas do Irão".

Por seu lado, a agência iraniana Mehr informou que as defesas antiaéreas foram ativadas em Teerão, enquanto a Fars relatou explosões em cidades do sul, como Sirik e a ilha de Qeshm, entre outras.

Apesar de Washington e Teerão estarem a debater um acordo de paz através de países mediadores como o Paquistão, na quarta-feira à noite já trocaram ataques na sequência da agressão contra o helicóptero.