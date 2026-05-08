Leão XIV assinala um ano de pontificado a desafiar Trump e a recentrar a Igreja

O embate atingiu o auge há três semanas, quando Donald Trump rotulou publicamente Leão XIV de “fraco no combate ao crime e péssimo em política externa”.





Na resposta, o bispo de Roma procurou descolar do lugar em que Trump o pretendeu colocar – um rival – esclarecendo não ser um político e não pretender entrar em debate com ele. “Não lidamos com política externa na mesma perspetiva que ele talvez a entenda; eu acredito na mensagem do Evangelho, como um pacificador”

Um ano de pontificado



Logo na primeira semana, Leão XIV marcou o estilo: na missa inaugural afirmou que a Igreja deve ser “farol que ilumina as noites do mundo” e, dias depois, lembrou aos funcionários do Vaticano que “os papas passam, mas a Cúria permanece”, sinalizando uma governação mais institucional do que carismática.

Atento aos grandes conflitos globais

As diferenças com Francisco

"Uma coisa Leão XIV já provou ao longo deste ano: é possível dar continuidade a quem nos antecede e simultaneamente trilhar o próprio caminho, estar preso a uma raiz e não deixar de ser livre, reconhecer o valor da tradição e mesmo assim ser profeta", realça a Sete Margens num artigo em que descreve o primeiro ano do papado de Leão XIV.





c/agências

A tensão com Trump, que o acusou de ser fraco e “demasiado liberal” – a que Leão XIV respondeu que "não tem medo" dele - após críticas papais a ameaças contra o Irão, tornou-se o episódio mais mediático dos primeiros 12 meses, com o Papa a insistir que a sua missão é “proclamar o Evangelho, não ser político”.O jornal digitalrecorda quee escolheu um imigrante que entrou clandestinamente nos EUA como bispo da Virgínia Ocidental.O Papa também não se inibiu de condenar a “diplomacia da força” após as operações militares na Venezuela e no Irão, defendendo o diálogo como o único caminho para a paz justa.Eleito a 8 de maio de 2025 na quarta votação do conclave, o antigo cardeal norte-americano Robert Francis Prevost — primeiro Papa dos EUA e primeiro agostiniano — surgiu como candidato de compromisso, com experiência curial e forte percurso missionário no Peru.Entre as principais reformas, destacou-se a reorganização da Cúria Romana com novos regulamentos, reforço do papel da Secretaria de Estado (a diplomacia do Vaticano) e aposta na coordenação interdepartamental, num modelo descrito por analistas como “reforma por absorção”, mais gradual e menos disruptiva.— e publicou textos como, defendendo a monogamia, ao mesmo tempo que procurou reduzir conflitos internos ao evitar debates prolongadosA agenda internacional revelou um Papa atento aos grandes conflitos globais:e denunciou a “ilusão de omnipotência” dos líderes; e, de forma transversal, afirmou que, em abril,, com particular impacto em Angola, onde criticou a “lógica extractivista” e alertou que o país “não deve ser tratado como uma mina a céu aberto”, numa intervenção que ecoou para além do campo religioso.No campo emergente da tecnologia, Leão XIV posicionou-se como uma das vozes morais sobre a inteligência artificial, alertando para os riscos da Quarta Revolução Industrial e defendendo que a inovação deve respeitar “a dignidade humana, a justiça e o trabalho”.Apesar da imagem de moderado, o Papa não escapou a críticas: organizações de vítimas de abusos questionam decisões passadas, teólogos progressistas apontam falta de abertura em temas como o diaconato feminino, e setores conservadores acusam-no de ambiguidade pastoral.Ainda assim, Leão XIV consolidou-se como uma figura de mediação num mundo fragmentado, com capacidade para dialogar entre correntes internas da Igreja e entre blocos geopolíticos, sustentado numa identidade singular: norte-americano de nascimento, latino-americano por experiência e romano por funçãoDesde o início do pontificado, que se tornou óbvio que Leão XVI não ia seguir os passos do seu antecessor, o Papa Francisco.Enquanto Francisco preferiu viver na Casa Santa Marta, Leão escolheu regressar ao Palácio Apostólico; se na Quinta-feira Santa Francisco ia sempre a uma cadeia e lavava os pés a 12 reclusos, Leão decidiu, neste primeiro ano, lavar os pés dos padres da diocese de Roma; e se para Francisco não existiam férias, Leão já deve ter passado mais tempo em Castel Gandolfo só nestes 12 meses do que o seu antecessor ao longo de 12 anos de pontificado.Adotou também uma postura bastante mais conciliadora em relação à Missa Tridentina, tendo autorizado a celebração da eucaristia segundo este rito tradicional na Basílica de São Pedro, naquele que foi visto por muitos como um gesto para diminuir as tensões cismáticas na Igreja Católica.