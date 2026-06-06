Mundo
Leão XIV diz que abusos na Igreja são "ferida ainda aberta"
O Papa disse este sábado que os abusos sexuais "são uma ferida ainda aberta" e que vai continuar a trabalhar pessoalmente, assim como toda a Igreja, neste problema. Uma mensagem transmitida no avião, a caminho de Madrid, onde iniciou uma visita de sete dias.
Não se sabe onde, nem quando, mas o Papa vai encontrar-se com as vítimas de abuso sexual na Igreja Católica em Espanha.
O encontro vai marcar a viagem oficial ao país.
Leão XIV foi já recebido pelo Rei Felipe VI, que pediu firmeza e clareza para ajudar a curar as vítimas.
O encontro vai marcar a viagem oficial ao país.
Leão XIV foi já recebido pelo Rei Felipe VI, que pediu firmeza e clareza para ajudar a curar as vítimas.
No avião, a caminho de Madrid, o Papa falou do tema como uma ferida aberta.
"Sublinho o facto de que eu pessoalmente trabalhei sempre para instituir comissões, para fazer regras e continuarei a fazê-lo, também toda a Igreja, porque é uma chaga ainda aberta", disse Leão XIV, citado por jornalistas que viajaram hoje com o Papa no avião que o levou de Roma a Madrid.
O Papa respondeu assim a questões sobre os abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Espanha e confirmou que se vai encontrar com vítimas durante a viagem.
Entre muitas mensagens, o Papa não deixou de sublinhar a polarização que vive a sociedade espanhola.