Leão XIV em Lampedusa. Papa pressiona Europa a fazer mais pelos migrantes

No Cais Favaloro, Leão XIV benzeu uma placa que designa oficialmente o cais em homenagem ao papa Francisco, que há 13 anos, de visita à ilha italiana, classificou Lampedusa como o maior cemitério da Europa.



De mãos dadas com uma família de migrantes, Leão XIV dirigiu-se à Porta da Europa. Já sozinho atravessou o monumento que simboliza o desembarque de quem foge da guerra e da miséria.



Mas o papa quis estar ainda mais perto do Mediterrâneo: subiu uma zona rochosa para contemplar o mar onde milhares morrem.



Antes, foi ao cemitério local e depositou uma coroa de flores nos túmulos de vários migrantes, muitos ainda por identificar.



Numa missa onde estiveram perto de 4 mil pessoas, Leão XIV apelou a uma Europa mais ativa na integração dos migrantes.