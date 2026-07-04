Mundo
Leão XIV em Lampedusa. Papa pressiona Europa a fazer mais pelos migrantes
O papa pressionou a Europa a fazer mais para proteger e integrar os migrantes. Leão XIV esteve na ilha italiana de Lampedusa, um importante porto de desembarque para quem arrisca a vida a tentar chegar a solo europeu.
De mãos dadas com uma família de migrantes, Leão XIV dirigiu-se à Porta da Europa. Já sozinho atravessou o monumento que simboliza o desembarque de quem foge da guerra e da miséria.
Mas o papa quis estar ainda mais perto do Mediterrâneo: subiu uma zona rochosa para contemplar o mar onde milhares morrem.
Antes, foi ao cemitério local e depositou uma coroa de flores nos túmulos de vários migrantes, muitos ainda por identificar.
Numa missa onde estiveram perto de 4 mil pessoas, Leão XIV apelou a uma Europa mais ativa na integração dos migrantes.