Legislativas poderão originar terramoto político na Irlanda do Norte

A Irlanda do Norte pode assistir este sábado a um terramoto político. Ainda hoje se deve confirmar a vitória do Sinn Féin nas eleições legislativas. O Partido Nacionalista que apoiou o IRA e rejeitou a saída da União europeia promete unificar-se com a República da Irlanda. O Reino Unido, mas também a União Europeia, enfrentam um novo desafio para os próximos meses.