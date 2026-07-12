Legislativas russas contam com 80 candidatos independentes

A autoridade eleitoral deu por concluída hoje a receção das candidaturas independentes à Duma, a câmara baixa do parlamento russo, informou o vice-presidente da CEC, Nikolai Bulaev.

"Temos 80 candidatos independentes pelos círculos eleitorais. A receção dos documentos terminou e não haverá mais candidaturas", declarou Bulaev durante uma reunião da comissão, citado pela agência RIA Novosti.

A CEC validou hoje as listas do Partido Verde, a última formação política que aguardava a conclusão deste procedimento.

Com esta decisão, foram admitidos os 11 partidos que apresentaram candidaturas às legislativas de setembro, incluindo o partido da oposição Yabloko.

A comissão já tinha aprovado as listas dos cinco partidos com representação parlamentar - Rússia Unida, Partido Comunista da Rússia, Partido Liberal Democrático da Rússia, Gente Nova e Rússia Justa -, bem como as do Yabloko, Partido dos Pensionistas, Comunistas da Rússia, Pátria e Partido da Democracia Direta.

Segundo as sondagens, a intenção de voto no Rússia Unida, partido do Kremlin, encontra-se em mínimos históricos, num contexto marcado pelo desgaste provocado pela guerra, pela contração económica, pelas restrições ao acesso à Internet e, mais recentemente, pela escassez de combustível.

As eleições legislativas de setembro serão as primeiras realizadas na Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.