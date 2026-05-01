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Lei anti LGBTQ no Senegal. Repressão legislativa ameaça saúde pública
A pena máxima para "atos contra a natura" (termo utilizado, neste caso, por legisladores senegaleses para relações entre pessoas do mesmo sexo) foi duplicada, passando de cinco para "até 10 anos de prisão".
A lei introduz multas severas que podem chegar a mais de 10 milhões de francos CFA.
Proibição de Sursis*
*O juiz não pode suspender a pena. A prisão efetiva torna-se o único desfecho possível. Não há margem para medidas cautelares que evitem a entrada imediata na prisão.