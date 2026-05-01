Lei anti LGBTQ no Senegal. Repressão legislativa ameaça saúde pública

O Parlamento do Senegal aprovou, a 11 de março de 2026, uma nova lei anti-LGBTQ que endurece significativamente as punições contra relações entre pessoas do mesmo sexo no país.



A pena máxima para "atos contra a natura" (termo utilizado, neste caso, por legisladores senegaleses para relações entre pessoas do mesmo sexo) foi duplicada, passando de cinco para "até 10 anos de prisão".

A lei introduz multas severas que podem chegar a mais de 10 milhões de francos CFA.



Proibição de Sursis*



*O juiz não pode suspender a pena. A prisão efetiva torna-se o único desfecho possível. Não há margem para medidas cautelares que evitem a entrada imediata na prisão.