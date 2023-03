Lei da Paridade aprovada pelo Governo espanhol

Em Espanha, as grandes empresas têm até Julho de 2024 para incluir as mulheres em 40 por cento dos lugares nos conselhos de administração.

Também as listas eleitorais têm que ter igual numero de homens e mulheres, tal como os cargos de direção públicos e privados devem respeitar as quotas. O projeto de lei da Paridade foi aprovado, esta terça-feira, pelo Governo espanhol.