Líbano, Israel e EUA mantiveram "conversações frutíferas" em Roma

Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano confirmou à agência Europa Press que "as conversações realizadas em Roma entre representantes dos Estados Unidos, Israel e Líbano foram frutíferas e decorreram num clima positivo".

O representante norte-americano afirmou ainda que "ambos os lados estão ansiosos por avançar" e que retomarão esta quarta-feira a reunião na capital italiana.

Até à data, estas negociações não puseram fim aos ataques militares israelitas contra o país vizinho.

O Ministério da Saúde libanês aumentou hoje para 4.324 o número de mortos causados pelos ataques aéreos israelitas no seu território desde 02 de março, apesar do cessar-fogo em vigor desde meados de abril

Israel e o Líbano, tecnicamente em guerra há várias décadas e que não mantêm relações diplomáticas, alcançaram em 26 de junho um "acordo-quadro" destinado a estabelecer uma "paz duradoura", após cinco rondas de negociações em Washington.

O compromisso foi firmado cinco dias depois da entrada em vigor de um frágil cessar-fogo entre o exército israelita e o movimento xiita Hezbollah, aliado do Irão.

No âmbito desse entendimento, que implica o desarmamento do Hezbollah, Israel comprometeu-se a retirar de duas zonas do sul do Líbano, que passarão a ficar sob controlo do exército libanês.

O Hezbollah, que reacendeu as hostilidades ao atacar Israel no início de março, em apoio a Teerão na sequência da ofensiva israelo-norte-americana, opõe-se a estas negociações e recusa o desarmamento.