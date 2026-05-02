Libertados todos os detidos em Istambul no Dia do Trabalhador

A delegação local da ÇHD mobilizou os seus membros nas ruas de Istambul, na sexta-feira, garantindo um serviço permanente de contabilização e acompanhamento das detenções naquela cidade.



Numa mensagem publicada na rede social X, a associação especifica que os últimos 46 detidos em duas esquadras, incluindo o dirigente sindical Basaran Aksu, foram libertados hoje de manhã, após uma noite sob custódia policial e um controlo médico.



No total, a polícia deteve 576 pessoas – 575, segundo o gabinete do governador de Istambul - durante o Dia do Trabalhador, para as impedir de aceder à Praça Taksim, um importante ponto de contestação na cidade, em que os ajuntamentos estão proibidos desde 2013, na sequência de uma vaga de manifestações antigovernamentais.



A 28 de abril, 47 pessoas tinham sido detidas preventivamente, antes do 1.º de Maio, 14 das quais ficaram em prisão preventiva e nove em prisão domiciliária, acrescentou a associação.