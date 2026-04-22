Líder da agência que representa os BTS alvo de mandado de detenção na Coreia do Sul

O empresário está também sujeito a uma proibição de viajar para fora da Coreia do Sul.

A embaixada dos EUA em Seul afirmou não ter nada a acrescentar sobre o assunto.





O pedido de mandado de detenção será analisado pela Procuradoria do Distrito Sul de Seul e, caso a acusação solicite um mandado de detenção, o tribunal geralmente realiza uma audiência dentro de dois ou três dias para decidir se ordena a detenção de Bang,



c/agências

A manobra levou vários investidores a venderem as ações da Hybe a um fundo de capital privado alegadamente ligado a Bang, pouco antes do IPO da empresa, referiu a agência de notícias sul-coreana Yonhap.Bang já negou qualquer irregularidade.As autoridades realizaram buscas nos escritórios da Hybe em meados de 2025 e, de acordo com o jornal sul-coreano, Bang foi interrogado pelo menos cinco vezes pela polícia ao longo do ano passado.Em comunicado, a Hybe, citando o advogado de Bang, lamentou que tenha sido requerido um mandado de detenção e prometeu “cooperar com todos os procedimentos legais”.Bang, executivo e produtor musical que fundou a Hybe em 2005, é uma das figuras mais poderosas do K-pop, supervisionando alguns dos artistas mais populares da indústria, incluindo Seventeen, Le Sserafim e Katseye, para além dos BTS.A Agência Nacional de Polícia confirmou que a embaixada dos EUA em Seul enviou recentemente uma carta a solicitar às autoridades que permitissem a viagem de Bang para os Estados Unidos, apesar da proibição de viajar imposta durante a investigação.Segundo a polícia, a carta solicitava uma suspensão temporária da proibição, citando planos para Bang e outros dirigentes participarem num evento para celebrar o Dia da Independência dos EUA e realizarem conversas relacionadas com a atual digressão mundial dos BTS.