Líder da agência que representa os BTS alvo de mandado de detenção na Coreia do Sul

Líder da agência que representa os BTS alvo de mandado de detenção na Coreia do Sul

A polícia sul-coreana requereu um mandado de detenção contra Bang Si-hyuk, presidente da agência de K-Pop Hybe, responsável por bandas como os BTS, por alegadas negociações ilegais.

Mariana Ribeiro Soares - RTP /
Kim Hong-Ji - Reuters

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A polícia suspeita que Bang Si-hyuk tenha obtido lucros indevidos em 2019 ao não revelar aos investidores que pretendia lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

A manobra levou vários investidores a venderem as ações da Hybe a um fundo de capital privado alegadamente ligado a Bang, pouco antes do IPO da empresa, referiu a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A polícia estima que Bang tenha obtido lucros de 200 mil milhões de won (115,5 milhões de euros), num acordo paralelo que lhe prometia 30% dos lucros da venda de ações após o IPO. Bang já negou qualquer irregularidade.

As autoridades realizaram buscas nos escritórios da Hybe em meados de 2025 e, de acordo com o jornal sul-coreano The Korean Herald, Bang foi interrogado pelo menos cinco vezes pela polícia ao longo do ano passado. O empresário está também sujeito a uma proibição de viajar para fora da Coreia do Sul.

Em comunicado, a Hybe, citando o advogado de Bang, lamentou que tenha sido requerido um mandado de detenção e prometeu “cooperar com todos os procedimentos legais”.

Bang, executivo e produtor musical que fundou a Hybe em 2005, é uma das figuras mais poderosas do K-pop, supervisionando alguns dos artistas mais populares da indústria, incluindo Seventeen, Le Sserafim e Katseye, para além dos BTS.

O mandado de detenção surge depois de a Yonhap ter avançado que a Embaixada dos Estados Unidos solicitou recentemente à polícia sul-coreana autorização para que Bang acompanhasse a digressão norte-americana da icónica banda BTS.

A Agência Nacional de Polícia confirmou que a embaixada dos EUA em Seul enviou recentemente uma carta a solicitar às autoridades que permitissem a viagem de Bang para os Estados Unidos, apesar da proibição de viajar imposta durante a investigação.

Segundo a polícia, a carta solicitava uma suspensão temporária da proibição, citando planos para Bang e outros dirigentes participarem num evento para celebrar o Dia da Independência dos EUA e realizarem conversas relacionadas com a atual digressão mundial dos BTS.

A embaixada dos EUA em Seul afirmou não ter nada a acrescentar sobre o assunto.

O pedido de mandado de detenção será analisado pela Procuradoria do Distrito Sul de Seul e, caso a acusação solicite um mandado de detenção, o tribunal geralmente realiza uma audiência dentro de dois ou três dias para decidir se ordena a detenção de Bang,

c/agências
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