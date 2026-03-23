Líder da Coreia do Norte reeleito à frente do mais alto órgão do Estado

"A Assembleia Popular Suprema da RPDC [República Popular Democrática da Coreia]reelegeu o camarada Kim Jong-un presidente dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia durante a primeira sessão, a primeira atividade de Estado da sua 15.ª legislatura, a 22 de março", indica a agência de notícias norte-coreana KCNA.

A notícia especifica que a decisão de eleger Kim para o "cargo supremo" do Estado norte-coreano reflete "a vontade e o desejo unânimes de todo o povo coreano".

Os 687 deputados da nova assembleia legislativa foram eleitos em 15 de março, com uma taxa de participação de 99,9%.

A Coreia do Norte foi fundada por Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, em 1948. Herdeiro da dinastia comunista, Kim Jong-un governa o país desde a morte do pai, Kim Jong-il, em 2011.

Analistas estimam que a atual sessão desta assembleia poderá vir a analisar alterações constitucionais, que podem, nomeadamente, inscrever formalmente as relações intercoreanas como sendo entre "dois Estados hostis".