Líder da oposição de Taiwan espera receber um dia Xi Jinping na ilha
A líder da oposição de Taiwan, Cheng Li-wun, manifestou hoje o desejo de poder receber um dia o Presidente chinês, Xi Jinping, na ilha, durante o encontro que ambos mantiveram no Grande Palácio do Povo, em Pequim.
"Os intercâmbios devem ser recíprocos. Espero sinceramente que um dia tenha a oportunidade de receber e dar as boas-vindas em Taiwan ao secretário-geral Xi e a todos os presentes", afirmou Cheng, presidente do Kuomintang (KMT), o principal partido da oposição taiwanesa.
Em declarações divulgadas pelo KMT no final da reunião, a política, de 56 anos, instou também Pequim a promover a "confiança política mútua" para facilitar o regresso de Taiwan a fóruns como a Organização Mundial da Saúde ou a Organização da Aviação Civil Internacional.
Pequim, que considera a ilha autogovernada como "parte inalienável" do seu território, tem restringido a participação de Taiwan em organismos internacionais como parte da sua estratégia de pressão sobre o executivo insular, liderado desde 2016 pelo Partido Democrático Progressista, uma formação de tendência soberanista.
"A integração económica regional é fundamental para o desenvolvimento de Taiwan, e a cooperação económica através do estreito pode complementar a sua participação nessa integração", acrescentou Cheng, sugerindo que ambas as partes deveriam explorar a adesão de Taiwan à Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP) e ao Acordo Abrangente e Progressivo de Parceria Transpacífica (CPTPP).
Este encontro, o primeiro entre dirigentes do Partido Comunista Chinês e do KMT em quase uma década, ocorre num momento particularmente sensível, a poucas semanas de uma reunião prevista em Pequim entre Xi e o Presidente norte-americano, Donald Trump, e após anos de crescente pressão militar da China sobre Taiwan.