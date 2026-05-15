Líder da oposição eleito primeiro-ministro das Ilhas Salomão

O líder do Partido Democrático obteve 26 dos 49 votos numa votação secreta no parlamento, anunciou o governador-geral do arquipélago, David Tiva Kapu.

O antecessor de Matthew Wale, Jeremiah Manele, foi destituído num voto de desconfiança na semana passada, também no parlamento, após uma crise política e alegações de corrupção contra vários ministros.

"A mudança está a chegar. Estas mudanças são necessárias e podem ser dolorosas", disse Matthew Wale à imprensa, à saída do parlamento.

O novo primeiro-ministro afirmou que estava a assumir o governo num momento difícil, "dado o que está a acontecer em todo o mundo", uma vez que a crise no Médio Oriente representa um desafio para o fornecimento de combustível ao Pacífico.

As Ilhas Salomão situam-se no Pacífico Sul, a cerca de dois mil quilómetros a leste da Austrália.

"Não estamos imunes a estes acontecimentos geopolíticos", disse Wale, apelando à união do povo das Ilhas Salomão.

"Apelo à juventude do nosso país: sejam ambiciosos e participem no crescimento que queremos ver nas Ilhas Salomão", acrescentou.

O arquipélago tem sido um dos parceiros e apoiantes mais próximos da China no Pacífico Sul nos últimos anos, e as mudanças de liderança são acompanhadas de perto pelos diplomatas ocidentais.

Com uma população de 850 mil habitantes, as Ilhas Salomão recebem uma ajuda substancial tanto de Camberra como de Pequim.

A dívida à China, referente a projetos de infraestruturas, duplicou em 2025, segundo os documentos orçamentais.