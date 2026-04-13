Líder de Taiwan visita Essuatíni, único aliado diplomático de Taipé em África

Durante a estadia no país, entre 22 e 27 de abril, Lai participará nas celebrações do 40.º aniversário da entronização e do 58.º aniversário do rei Mswati III, líder da última monarquia absoluta do continente africano, segundo a Presidência taiwanesa.

O chefe de Estado viajará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Lin Chia-lung, pelo secretário-geral da Presidência, Pan Men-an, e pelo vice-secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, Lii Wen, entre outros altos responsáveis.

Numa conferência de imprensa citada pelo jornal Liberty Times, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Wu Chih-chung, indicou que a deslocação será feita através de um voo direto desde Taiwan, sem escalas, e que, por razões de segurança, será evitado o sobrevoo do Médio Oriente.

No âmbito do programa oficial, Lai deverá reunir-se com o rei Mswati III para conversações bilaterais, assinar um comunicado conjunto e assistir à assinatura de um acordo de assistência mútua em matéria tarifária, além de se encontrar com a rainha-mãe, Ntfombi Tfwala, explicou Wu.

Esta será a primeira viagem de Lai ao estrangeiro desde novembro de 2024, quando visitou os três aliados diplomáticos da ilha no Pacífico -- Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau -- e fez escala nos territórios norte-americanos do Havai e de Guam, o que gerou protestos de Pequim.

A última visita de um Presidente taiwanês a Essuatíni ocorreu em setembro de 2023, com a deslocação da então líder Tsai Ing-wen ao país africano, que recebe um importante apoio económico de Taipé.

Taiwan, que conta atualmente com apenas doze aliados diplomáticos, atribui grande importância a este tipo de visitas, face à crescente pressão da China continental, que considera a ilha uma "parte inalienável" do seu território e tem restringido o seu espaço internacional nos últimos anos.