Líder de um poderoso cartel. Irlandês Daniel Kinahan detido nos Emirados Árabes Unidos

A polícia do Dubai anunciou na rádio X a "prisão de D.J.K.", sem divulgar o nome completo de Daniel Joseph Kinahan.







"A polícia do Dubai", afirmou o Governo deste Emirado, em comunicado, "deteve um fugitivo irlandês suspeito de estar envolvido num grupo de crime organizado que pratica crimes internacionais".

Um antigo membro do cartel Kinahan, Sean McGovern, foi detido no Dubai em outubro de 2024, onde vivia abertamente há vários anos. Foi posteriormente extraditado para a Irlanda em maio de 2025.





c/agências

Sediado no Dubai, o cartel Kinahan é acusado pelas autoridades americanas e europeias de realizar", acrescentou.O homem detido "foi detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelos tribunais irlandeses no âmbito de alegados crimes graves de organização criminosa", acrescentou a Garda, a polícia irlandesa.O governo dos EUA impôs sanções financeiras a Daniel Kinahan e a membros da sua família em 2022.