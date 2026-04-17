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Líder de um poderoso cartel. Irlandês Daniel Kinahan detido nos Emirados Árabes Unidos
Um cidadão irlandês, acusado de liderar um poderoso cartel internacional do crime organizado, foi detido nos Emirados Árabes Unidos, anunciaram esta sexta-feira as polícias irlandesa e dos EAU. Os meios de comunicação irlandeses identificaram o homem como sendo Daniel Kinahan.
Sediado no Dubai, o cartel Kinahan é acusado pelas autoridades americanas e europeias de realizar atividades criminosas em grande escala, incluindo tráfico de droga e branqueamento de capitais. A polícia do Dubai anunciou na rádio X a "prisão de D.J.K.", sem divulgar o nome completo de Daniel Joseph Kinahan.
"Esta detenção faz parte dos esforços contínuos para combater o crime organizado e perseguir indivíduos procurados internacionalmente", acrescentou.
O homem detido "foi detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelos tribunais irlandeses no âmbito de alegados crimes graves de organização criminosa", acrescentou a Garda, a polícia irlandesa.
Este homem foi "detido menos de 48 horas após a emissão do mandado, a 15 de abril, após intensas operações de busca, investigação e vigilância", afirmou o governo do Dubai.
O governo dos EUA impôs sanções financeiras a Daniel Kinahan e a membros da sua família em 2022.
"A polícia do Dubai", afirmou o Governo deste Emirado, em comunicado, "deteve um fugitivo irlandês suspeito de estar envolvido num grupo de crime organizado que pratica crimes internacionais".
"Esta detenção faz parte dos esforços contínuos para combater o crime organizado e perseguir indivíduos procurados internacionalmente", acrescentou.
O homem detido "foi detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelos tribunais irlandeses no âmbito de alegados crimes graves de organização criminosa", acrescentou a Garda, a polícia irlandesa.
Este homem foi "detido menos de 48 horas após a emissão do mandado, a 15 de abril, após intensas operações de busca, investigação e vigilância", afirmou o governo do Dubai.
O governo dos EUA impôs sanções financeiras a Daniel Kinahan e a membros da sua família em 2022.
Um antigo membro do cartel Kinahan, Sean McGovern, foi detido no Dubai em outubro de 2024, onde vivia abertamente há vários anos. Foi posteriormente extraditado para a Irlanda em maio de 2025.
c/agências
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