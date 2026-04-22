Líder do órgão eleitoral demite-se após problemas nas presidenciais do Peru

Após a demissão de Corvetto, o Gabinete Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, na sigla em castelhano) anunciou na terça-feira que o diretor-geral do órgão, Bernardo Pachas Serrano, assumirá o cargo interinamente até à conclusão do processo eleitoral em curso no país andino.

Nove dias depois da primeira volta, as identidades dos dois candidatos que avançam para a segunda volta são ainda desconhecidas.

Os resultados definitivos das eleições só deverão ser conhecidos em meados de maio, devido à lentidão na contagem e verificação de milhares de boletins de voto contestados.

As eleições de 12 de abril ficaram marcadas por problemas logísticos na distribuição de urnas e boletins, o que atrasou a abertura de várias mesas de voto, especialmente em Lima.

Perante estas dificuldades, as autoridades prolongaram a votação por mais um dia para mais de 50 mil eleitores afetados pelo encerramento de 13 mesas de voto.

Entretanto, procuradores e forças policiais intervieram nas instalações do ONPE. Piero Corvetto foi acusado, juntamente com outros funcionários, de alegados crimes relacionados com o processo eleitoral.

O ONPE declarou em comunicado de imprensa que a sua Lei Orgânica estipula que "se o cargo de chefe ficar vago durante um processo eleitoral, o funcionário imediatamente inferior assume o cargo de chefe interino".

Especificou que, neste caso, o atual diretor-geral é a pessoa adequada para exercer estas funções.

A agência indicou que já tinha sido notificada de que a sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça, o órgão máximo de supervisão do poder judicial peruano, que também nomeia o chefe do ONPE, aprovou por unanimidade a demissão de Corvetto na terça-feira.

Assegurou que "o trabalho inerente ao processo eleitoral em curso --- que consiste na contagem e contagem dos votos --- bem como os preparativos para a segunda volta das eleições presidenciais", agendada para 07 de junho, "não foi interrompido e não será interrompido".

O ONPE garantiu que está também a prosseguir em simultâneo com a organização das eleições primárias que antecedem as eleições regionais e municipais de outubro, marcadas para 17 e 24 de maio.

Os problemas logísticos durante as eleições gerais provocaram indignação em vários setores políticos e levaram a um pedido de anulação das eleições por parte de Rafael López Aliaga.

O candidato de extrema-direita posteriormente propôs a realização de eleições suplementares para permitir que aqueles que, segundo ele, não puderam votar na primeira volta o fizessem.

Com 93,9% das urnas apuradas, a candidata de direita Keiko Fujimori obteve 17% dos votos válidos, o que significa que terá de disputar a segunda volta da eleição presidencial peruana contra o candidato que ficar em segundo lugar.

Esse segundo classificado será o esquerdista Roberto Sánchez, que tem 12%, ou López Aliaga, que tem atualmente 11,9%.