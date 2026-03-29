Líder norte-coreano assiste a novo teste de motor de míssil de combustível sólido
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, assistiu a um novo teste de um motor de míssil de combustível sólido, no âmbito do desenvolvimento do arsenal estratégico do país, informou hoje a agência de notícias estatal KCNA.
Os motores de combustível sólido oferecem um elevado poder de propulsão e permitem acelerar o processo de lançamento.
Segundo especialistas, este motor destina-se a equipar os novos mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) Hwasong-20, revelados em outubro.
O teste marca "a determinação [de Pyongyang] de ter mísseis capazes de atingir alvos em todo o mundo", salienta o analista Hong Min, do Instituto Sul-Coreano para a Reunificação Nacional.
Não se sabe quando nem onde foi realizado o teste, que se insere no "objetivo principal de modernização dos meios de ataque estratégicos", ainda de acordo com a KCNA.
Segundo a agência de notícias, Kim declarou, ao supervisionar o teste, que as capacidades de defesa da Coreia do Norte entraram "numa fase importante de mudança".
Os programas nucleares e de mísseis norte-coreanos são alvo de pesadas sanções das Nações Unidas. Pyongyang justifica-os com as ameaças que diz ser alvo por parte dos Estados Unidos e aliados, incluindo a Coreia do Sul.
Um teste anterior deste tipo de motor teve lugar no início de setembro de 2025.