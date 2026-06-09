Líder norte-coreano considera amizade com China a "principal tarefa estratégica"

Durante o encontro de segunda-feira, integrado na primeira visita do Presidente chinês, Xi Jinping, à Coreia do Norte em sete anos, os dois líderes concordaram em abrir "um novo capítulo" nas relações bilaterais através do reforço dos intercâmbios e da cooperação em áreas como política, economia e cultura, segundo a KCNA.

Na segunda-feira, a agência de notícias chinesa Xinhua noticiou que Xi propôs também ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, o reforço dos intercâmbios diplomáticos e militares, afirmando que as relações entre os dois países se encontram "num novo ponto de partida histórico".

Ao contrário dos comunicados divulgados após o encontro entre ambos em Pequim, em setembro passado, os relatos da Xinhua e da KCNA não fizeram referência específica à situação na Península Coreana.

As informações também não mencionam a desnuclearização, os Estados Unidos ou a Coreia do Sul.

A KCNA indicou que os dois líderes discutiram o reforço da coordenação e cooperação estratégica entre os dois países perante a "complexa" situação política internacional, bem como a defesa da soberania, segurança e interesses de desenvolvimento de ambas as partes.

Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre a agenda de Xi para o segundo e último dia da visita de Estado, a imprensa sul-coreana especula que o Presidente chinês poderá visitar a Torre da Amizade, monumento erguido para assinalar a participação do Exército de Voluntários do Povo Chinês na Guerra da Coreia (1950-1953), que já tinha visitado durante a deslocação à Coreia do Norte em 2019.