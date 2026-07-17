Líder norte-coreano destaca "firme vontade" da China em desenvolver relações bilaterais

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, reuniu-se hoje com Wang Huning, principal ideólogo do Presidente chinês, Xi Jinping, numa visita que evidencia o reforço dos contactos entre Pyongyang e Pequim, num contexto de crescente aproximação estratégica entre os dois países.

Wang deslocou-se à Coreia do Norte para participar nas comemorações do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, assinado em 1961 e considerado um dos pilares formais das relações bilaterais.

Segundo a KCNA, Kim afirmou que a visita de Wang, quarto na hierarquia do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), demonstra "a firme vontade" de Pequim em desenvolver as "tradicionais relações de amizade e cooperação" entre os dois países.

A visita ocorre poucos dias depois da deslocação a Pequim do primeiro-ministro norte-coreano, Pak Thae-song, refletindo o reforço dos contactos entre os dois países na sequência da visita de Estado realizada por Xi à Coreia do Norte em junho, a primeira em sete anos.

Durante essa deslocação, a China manifestou disponibilidade para reforçar também os intercâmbios militares com Pyongyang, uma formulação que Seul classificou como inédita em declarações públicas. Os comunicados divulgados por Pequim e Pyongyang não fizeram qualquer referência à desnuclearização norte-coreana.

A aproximação sino-norte-coreana coincide ainda com o aprofundamento da cooperação entre Pyongyang e Moscovo, levando Pequim a reforçar os esforços para preservar a sua influência sobre o país vizinho.

A China continua a ser o principal parceiro político e económico da Coreia do Norte, partilhando uma fronteira com mais de 1.400 quilómetros e desempenhando um papel central no comércio bilateral e no fornecimento de alimentos e energia.