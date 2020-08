Linha do Norte deve ficar completamente restabelecida este domingo

Para já, é possível a circulação numa das vias e de forma condicionada.



Os comboios podem circular através da via descendente entre Pombal e Alfarelos e com limitação de velocidade à passagem do local do acidente.



A circulação está interrompida desde sexta-feira devido ao acidente com o Alfa Pendular.