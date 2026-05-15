Lisboa consolida-se como maior círculo eleitoral brasileiro no exterior

De acordo com os dados preliminares do Tribunal Superior de Justiça (TSE) subiu para 68.979 o número de eleitores aptos para votar em outubro nas presidenciais, nas quais Lula da Silva procura renovar o mandato.

Segundo a mesma fonte, deverão ser disponibilizadas, apenas em Lisboa, 183 secções de voto e 87 urnas eletrónicas.

Em 2022, nas últimas eleições, Lisboa já era a cidade com maior quantidade de brasileiros habilitados a votar, com 45,2 mil eleitores.

Lisboa era seguida de Miami e Boston, nos Estados Unidos, com 40,1 mil e 37,1 mil eleitores, respetivamente.

Há quatro anos, nas eleições que deram a vitória de Lula da Silva contra o então Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, cerca de 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estavam aptos a votar.

A divulgação oficial do eleitorado apto para as eleições de 2026 deverá ocorrer em 20 de julho.