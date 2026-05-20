Lituânia. Aeroporto de Vilnius suspende voos devido a alerta de drone

Lituânia. Aeroporto de Vilnius suspende voos devido a alerta de drone

O aeroporto da capital da Lituânia suspendeu voos esta quarta-feira devido a um alerta de drone. O exército enviou uma mensagem aos residentes de Vilnius para que procurassem abrigo.

RTP /
Foto: Artur Widak / Nurphoto via AFP

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(em atualização)

O alerta foi emitido em resposta a um drone na vizinha Bielorrússia que foi visto a voar em direção à Lituânia. A origem do drone ainda não foi confirmada, indicaram as autoridades do país.  Os membros do Parlamento lituano reunidos no Seimas foram levados para um abrigo subterrâneo. Também o presidente e a primeira-ministra do país foram levados para abrigos. 

Segundo a agência France Presse, os residentes da capital receberam uma mensagem de alerta do exército nos seus telemóveis por volta das 10h20 (8h20 em Portugal Continental).

"Alerta de drones! Dirija-se imediatamente para um abrigo ou local seguro, cuide dos seus familiares e aguarde novas instruções", indicava a mensagem. 

O alerta foi levantado pelas 11h06, com a população a poder sair dos abrigos, avançou a agência France Presse. 

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