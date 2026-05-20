Lituânia. Aeroporto de Vilnius suspende voos devido a alerta de drone

(em atualização)



O alerta foi emitido em resposta a um drone na vizinha Bielorrússia que foi visto a voar em direção à Lituânia. A origem do drone ainda não foi confirmada, indicaram as autoridades do país. Os membros do Parlamento lituano reunidos no Seimas foram levados para um abrigo subterrâneo. Também o presidente e a primeira-ministra do país foram levados para abrigos.





Segundo a agência France Presse, os residentes da capital receberam uma mensagem de alerta do exército nos seus telemóveis por volta das 10h20 (8h20 em Portugal Continental).





"Alerta de drones! Dirija-se imediatamente para um abrigo ou local seguro, cuide dos seus familiares e aguarde novas instruções", indicava a mensagem.





O alerta foi levantado pelas 11h06, com a população a poder sair dos abrigos, avançou a agência France Presse.



