Londres. Julian Assange tenta último recurso na justiça britãnica

Dois magistrados vão aferir hoje se Julian Assange pode recorrer do pedido de extradição para os Estados Unidos, onde é judicialmente perseguido pela divulgação de documentos confidenciais.



Se Assange falhar esta última tentativa perante a justiça britânica, esgota todas as vias de recurso no Reino Unido.



O fundador do Wikileaks, agora com 53 anos, é acusado pelas autoridades de ter publicado mais de 700 mil documentos sobre as atividades militares e diplomáticas norte-americanas no Iraque e no Afeganistão.



A mulher de Julian Assange garante que o marido não está em condições físicas e psicológicas de ser extraditado.