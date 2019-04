Londres. Mais de 100 pessoas detidas em protestos contra as alterações climáticas

RTP16 Abr, 2019, 16:45 | Mundo

As autoridades britânicas divulgaram esta terça-feira que foram detidas 113 pessoas envolvidas nos protestos contra as alterações climáticas, iniciados na segunda-feira, que bloquearam estradas em Londres e vandalizaram o edifício de uma empresa petrolífera.





Durante a noite, a polícia tentou desobstruir a ponte Waterloo, onde grande parte dos manifestantes se concentrou empunhando cartazes que diziam “Não existe Planeta B” e “Extinção é para sempre”.





Apesar da intervenção da polícia para tentar retirar as pessoas do local e medidas para tentar manter a ordem pública, várias ruas continuaram interrompidas e a ponte continuou obstruída, no segundo dia de protestos.







Uma das pessoas que enfrentou a prisão, Angie Zealter, de 67 anos, citada por The Guardian , afirmou: “Este é um momento muito importante da história – deveria ter acontecido há 50 anos, mas pelo menos está a acontecer agora. Estamos a ficar sem tempo e o Governo tem de ouvir-nos”.





“Em tempos drásticos são necessárias medidas drásticas”, afirmou um dos manifestantes Ben Moss, diretor da empresa Bristol. Acrescentou ainda que está a quebrar a lei em prol das futuras gerações.





O objetivo do movimento é criar impacto na sociedade através de atos de desobediência sem recorrer à violência, face ao insucesso das formas convencionais de sensibilização. Apesar de algumas ações mais exaltadas, como o vandalismo da sede petrolífera Shell, o ambiente nos protestos tem sido pacífico.







O grupo Extinction Rebellion pediu ao Governo britânico que declare emergência climática e ecológica, reivindicando a implementação de políticas para reduzir as emissões de dióxido de carbono para zero até 2025 e a criação de uma assembleia de cidadãos para tomar decisões sobre as alterações climáticas e a perda biodiversidade.







Protestos em Portugal

Em Portugal, os líderes do movimento Extinction Rebellion, em português "Rebelião de Extinção", iniciaram protestos dia 15 de abril contra a falta de políticas ecológicas que, segundo os ambientalistas, levou ao “atual estado de emergência climática”.





O movimento prevê um conjunto de ações para esta semana em Portugal. Esta segunda-feira, 15 manifestantes reuniram-se em frente à sede da Nestlé, em Lisboa, para protestar contra a quantidade de plástico lançada aos oceanos pela empresa.





“300 cidades, 35 países”

Lisboa e Londres estão longe de ser as únicas cidades a acolher os protestos. O movimento está presente em mais de 300 cidades e já estão confirmados protestos em pelo menos 35 países.





Em Madrid, os ativistas impediram o acesso à sede da empresa energética de origem espanhola, Repsol. Já na Suécia, país de Greta Thunberg, cerca de 100 manifestantes deitaram-se no chão em frente ao Parlamento, de forma a simular corpos humanos mortos, numa alusão às espécies que já desapareceram devido às alterações climáticas.







Os manifestantes enviaram também uma carta a Theresa May enumerando as suas reivindicações, onde advertiram que a crise do clima não pode ser ignorada e que o Governo tem de agir.A representação da "Rebelião de Extinção" em Portugal anunciou três principais objetivos das manifestações nacionais: forçar o Governo a dizer a verdade sobre a atual situação ambiental; reclamar uma redução drástica das emissões de gases com efeito de estufa através de uma transição energética justa; e promover esta mesma transição através de uma democracia participativa ou direta.Do outro lado do mundo, em Melbourne, na Austrália, manifestantes também expressaram o seu descontentamento ao bloquear uma das principais rotas de transporte da cidade, assegurando passagem apenas aos ciclistas.