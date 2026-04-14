Lote de democratas candidatos a governador da Califórnia reduz-se com saída de Eric Swalwell

Swalwell, considerado um dos principais candidatos a governador do mais populoso estado norte-americano, suspendeu a sua campanha no domingo após o jornal San Francisco Chronicle e a CNN noticiarem várias denúncias de comportamentos impróprios, nomeadamente que teria abusado sexualmente de uma mulher por duas vezes, incluindo quando esta trabalhava para ele.

"Vou lutar contra as graves e falsas alegações feitas --- mas essa é a minha luta, não a da campanha", afirmou Swalwell na rede social X.

Com as eleições gerais agendadas para novembro, o envio dos boletins de voto por correio está agendado já para o início de maio, antes das eleições primárias de 02 de junho.

O sistema de eleição do estado prevê que avançam para a eleição geral apenas os dois candidatos mais votados nas primárias, independentemente da preferência partidária.

Com grande número de candidatos democratas este ano, o Partido Democrata da Califórnia, mais forte no estado, tem manifestado preocupação que a dispersão de votos leve a que dois republicanos avancem para a eleição geral, e tem apelado a candidatos com menos apoio para desistirem.

Após o abandono de Swalwell, outros candidatos lançaram de imediato apelos ao voto dos eleitores do congressista.

Katie Porter, uma das principais candidatas democratas, publicou no X um excerto de uma coluna do San Francisco Chronicle: "Os democratas podem arrancar a vitória das garras da derrota unindo-se em torno de Porter".

Outro dos principais candidatos, o bilionário gestor de fundos e ativista liberal Tom Steyer, disse ter garantido o apoio do congressista Jared Huffman, um democrata cujo distrito fica a norte de São Francisco, próximo da base eleitoral de Swalwell.

Antonio Villaraigosa, antigo presidente da Câmara de Los Angeles, lançou um novo anúncio prometendo reduzir os preços da gasolina e dos alimentos, num estado conhecido pelo seu elevado custo de vida.

"Como governador, farei tudo o que puder para reduzir os custos", disse.

Swalwell notabilizou-se como um dos proponentes na Câmara de Representantes do segundo julgamento de destituição (`impeachment`) do Presidente Donald Trump no primeiro mandato deste, no início de 2021, e era considerado um dos mais fortes candidatos, juntamente com Steyer e Porter.

Entre os candidatos republicanos, destacam-se o xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, e o comentador conservador Steve Hilton, que recebeu o apoio de Trump.