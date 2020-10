"Lua azul" vai brilhar nesta noite de Halloween

A primeira lua cheia de outubro aconteceu no passado dia 1, e a segunda calha a dia 31. O fenómeno faz com que o ano de 2020 não tenha as habituais 12 luas cheias, mas sim 13.



O resultado é uma lua cheia rara em noite de Halloween: desde 1944 que uma “lua azul” visível desde praticamente todo o mundo não surge na chamada “noite das bruxas”.



E é apenas a cada dois anos e meio ou três anos que acontece haver duas luas cheias no mesmo mês. Antigamente, chamava-se de “lua azul” à terceira ou quarta luas cheias numa só estação.



Apesar do nome dado ao fenómeno, a lua não vai estar realmente azul.



Por ser a lua seguinte à chamada “lua da colheita” (“harvest moon”), a “lua azul” desta noite vai ser, simultaneamente, uma “lua do caçador” - nome dado por, antigamente, os caçadores utilizarem a sua luz em busca de presas.



E, na noite deste sábado, poderá ainda ver-se um pequeno ponto vermelho junto da lua: Marte. O planeta fez a sua aproximação mais próxima à Terra no início de outubro e continua a brilhar no céu.